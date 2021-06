Warum in Bernburg 90 fabrikneue Golf GTI parken

Bernburg/MZ/WSL - Einen Appell ganz in Weiß gibt es dieser Tage auf dem Gelände des Autohauses Feser und Wittig an der Halleschen Landstraße in Bernburg zu besichtigen: Auf dem sonst nur für Gebrauchtwagen genutzten Platz parken 90 Neuwagen vom Typ Golf GTI, alle in Weiß.

„Das ist eine Bestellung für die gesamte Unternehmensgruppe“, erklärt Neuwagen-Verkäufer Mathias Lehmann auf MZ-Anfrage. Die Autos, ein „hauseigenes Sondermodell“ mit 245 PS, würden in den nächsten Tagen an die Filialen der „Feser, Graf & Co. Automobil Holding“ in Deutschland verteilt, um sie dort zu verkaufen.

Die Unternehmensgruppe vertreibt Autos von 13 Marken und beschäftigt nach eigenen Angaben über 2.000 Mitarbeiter in 51 Betrieben. In der Filiale in Bernburg, wo neben VW und Audi auch Autos der Marken Seat, Cupra und Skoda gehandelt werden, sind rund 100 Menschen beschäftigt.

Die Großeltern des heutigen Gesellschafters Uwe Feser, Charlotte und Walter Feser, gründeten 1929 in der Hohen Straße in Bernburg eine Motorradwerkstatt. Im Jahr 1935 schloss das Unternehmen einen Händlervertrag mit der Auto-Union in Chemnitz (Sachsen). Im Jahr 1990 gründeten Horst Wittig und Udo Feser das Unternehmen Feser & Wittig.