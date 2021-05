Warum eine Kornelkirsche besser ist als Forsythie

Professorin Margot Dasbach hat an der Hochschule in Strenzfeld eine Lehrimkerei etabliert und ist begeisterte Imkerin.

Bernburg - „Das hier ist mein Baby“, sagt Margot Dasbach, während ihr Blick über die Bienenkästen rundherum schweift. Hier, hinter dem Biotechnicum auf dem Strenzfelder Hochschul-Campus, hat die Professorin seit 2014 eine Lehrimkerei aufgebaut. „Das ist die tollste Einrichtung der Hochschule“, schwärmt die 56-Jährige und liefert die Begründung gleich mit.

„Jeder Student übernimmt zu Saisonbeginn Verantwortung für ein Bienenvolk. Sie sind an der frischen Luft, die Praxis ist hier mit Händen zu greifen.“ Die Imkerei sei ein sehr guter Ausgleich zu den Vorlesungen, wichtig für die psychische Gesundheit. Aus ihr entwickele sich auch ein Ehrgeiz um den meisten Honig und die meisten Waben. „Denn der Erfolg ist vom Geschick abhängig“, sagt Margot Dasbach, die das Vorurteil, Bienenzucht wäre ein Alte-Männer-Hobby widerlegt.

Den Honig vom Campus gibt es im Regionalladen am Markt 5 zu kaufen

Die in Oberbayern aufgewachsene Professorin für Ökotrophologie lehrt seit 1994 in Strenzfeld. Schon als Kind von Schauwaben auf Gartenausstellungen begeistert, ist sie selbst erst vor neun Jahren durch den Besuch eines Kurses zur Imkerei gekommen, weil „die Bienenzucht auf meiner Liste der Dinge stand, die ich in meinem Leben mal machen wollte.“

Ein bewusst gewähltes Hobby, um Nervosität abzubauen. Für Margot Dasbach ist es zur Passion geworden. Sie bildet nicht nur Studenten aus, sondern gibt Vorlesungen für alle Interessenten. Das wöchentliche interdisziplinäre Arbeiten von jungen Leuten verschiedener Studienrichtungen in der Lehrimkerei sei ihres Wissens nach einzigartig bei der Hochschule Anhalt.

„Angehende Landwirte und Naturschützer arbeiten hier Hand in Hand und lernen dabei, sich einander besser zu verstehen“, sagt sie und erhofft sich langfristige Effekte: „Jeder wird in seinem Berufsleben auf die Belange der Bienen achten. Ein Landwirt, der hier war, wird später niemals in die Blüte spritzen, weil er weiß, dass er Bienen damit tötet.“

Die Lehrimkerei vermittele aber nicht nur Wissen, sondern liefere auch „das wertvollste und leckerste Lebensmittel.“ Der Campushonig dürfe inzwischen verkauft werden, in Bernburg ist er im Regionalladen Markt 5 erhältlich.

Die Honigbiene steht aufgrund dieser Süßspeise zwar im öffentlichen Fokus. Doch mindestens genauso wichtig für das Ökosystem sind ihre Artverwandten (siehe Beitrag „Die Hälfte der Wildbienenarten ist gefährdet“). Jeder Mensch, der einen Garten hat, kann etwas für ihren Erhalt tun, sagt Professorin Anita Kirmer. Sie unterrichtet an der Hochschule Anhalt Vegetationskunde.

Ein Garten sollten vielfältig bepflanzt werden, um Bienen Nahrung zu geben

„Man sollte vermeiden, gefüllte Blumen zu pflanzen, weil bei ihnen die Staub- zu Blütenblättern umgezüchtet wurden“, rät sie. Nutzlos seien auch Forsythiensträucher. „Eine bessere Alternative ist die Kornelkirsche. Sie blüht zu einem ähnlichen Zeitpunkt ebenfalls gelb.“

Weil sich die verschiedenen Wildbienenarten auf einzelne Pflanzengattungen spezialisiert haben, sei ein vielfältig bepflanzter Garten von Vorteil. „Die Frühlingsseidenbiene braucht Weidenblüten im Frühling, die Mohn-Mauerbiene sammelt Mohnblütenstücke, um ihre Brutröhren auszukleiden“, nennt Anita Kirmer zwei Beispiele.

Die ganze Gartenkräuterpalette, Zierlauch und Stauden seien anzuraten, ebenso ein gedeckter Pollentisch sowohl im zeitigen Frühjahr als auch im Spätherbst. Schneeglöckchen, Christrose, Salbei, Gänseblümchen und Löwenzahn, aber auch die Purpurrote Taubnessel liefern Wildbienen zum Saisonstart wertvolle Nahrung. Vor dem Wintereinbruch ist es etwa die Aster. „Ihr Pollen hilft beim Überwintern“, weiß Margot Dasbach.

Wildbienen sind elementar für das Ökosystem auf der Erde. Foto: dpa

Als Nistmöglichkeiten empfiehlt Anita Kirmer Insektenhotels und über den Winter stehen gelassene Pflanzenstängel, beispielsweise von Brombeeren und Königskerzen. „Aber etwa die Hälfte der Wildbienenarten braucht offene Bodenstellen aus Lehm und Sand für ihre Nester“, betont die Professorin.

Hummeln würden sich in Hohlräumen toter Bäume wohlfühlen, hilfreich sei das Anbringen von Hummelkästen. „Die Blaue Holzbiene, aber auch viele Mauerbienen nutzen Totholz, die Frühlingspelzbiene und Rote Mauerbiene Mauern aus Lehm“, sagt sie und räumt mit einem verbreiteten Irrtum auf: „Wer Wildbienen im Garten hat, muss keine Angst haben - sie stechen nicht!“ (mz)