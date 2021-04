Warum eine Immobilienfirma in Peißen investiert

Ein Blick aus der Vogelperspektive auf das neue Solarfeld, das in Peißen auf einer Baustoffdeponie errichtet wurde. Bereits seit dem Vorjahr erzeugt eine Photovoltaikanlage auf einer Dachfläche (rechts im Bild) Strom für die Brecheranlage der Peißener Tonprodukte GmbH und Co. KG.

Peißen/Bernburg - Die Bernburger Immobilienfirma Jaze setzt auf die Sonne. Auf einer mineralischen Baustoffdeponie am Rand von Peißen hat sie insgesamt rund zwei Millionen Euro in die Installation eines Solarpanelfeldes investiert, informiert Geschäftsführer Hartmut Zellmer.

Die letzten der insgesamt 4.600 Module, die seit dem Jahr 2019 in zwei Abschnitten von der Osternienburger PSG Solar GmbH verbaut wurden, werden in dieser Woche installiert. Mit der Höchstleistung von 1500 Kilowatt Peak lässt sich nach Angaben von Sven Köbbel, Netzleiter bei den Stadtwerken Bernburg, der gesamte Energiebedarf der Ortschaften Peißen, Baalberge, Preußlitz, Biendorf, Poley und Wohlsdorf vollständig decken.

„Bei dieser Photovoltaikanlage rechnen wir mit jährlichen Renditen von 2,5 bis 4 Prozent“, sagt Hartmut Zellmer. Angesichts der Nullzinsen am Kapitalmarkt sei dies ein gutes Anlagemodell. „Es ging uns darum, den Berg effektiver zu nutzen. Es ist nicht gut, wenn für Solaranlagen Ackerflächen verbraucht werden“, meint er.

Die Stadtwerke nehmen den erzeugten Strom zu 100 Prozent in ihr Netz auf, kümmern sich um dessen Vermarktung an der Strombörse sowie die kaufmännische Abrechnung. Der kommunale Energieversorger zahlt an Jaze pro Kilowattstunde rund 7,4 Cent. „Damit wird sich die Anlage nach zehn bis zwölf Jahren amortisiert haben“, rechnet Hartmut Zellmer vor.

Jaze hatte auf dem an die Peißener Tonprodukte GmbH und Co. KG verpachteten Areal vor einem Jahr bereits eine 1.600 Quadratmeter große Dachfläche mit Solarmodulen ausstatten lassen, damit die Firma so ihre energieintensive Brecheranlage betreiben kann.

Um den Sonnenstrom für deren Betrieb zu bevorraten, hatten die Stadtwerke für 117.000 Euro vor dem Werksgelände an der Kleinwirschlebener Straße einen 80-Kilowatt-Speicher installiert - „der größte im Salzlandkreis“, sagt Hartmut Zellmer stolz - wohl wissend, dass die Kombination zwischen Energiegewinnung und -speicherung in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt.

Hartmut Zellmer ist Stadtrat in Bernburg (CDU) und Geschäftsführer der Jaze GmbH

Der Unternehmer zeigt sich von der Notwendigkeit der Energiewende indes überzeugt und appelliert, noch viel stärker als bisher auf Photovoltaikanlagen zu setzen. Besonders in Bernburg, die Stadtverwaltung eingeschlossen, sieht er Nachholbedarf, vorhandene Dachflächen mit Solarmodulen auszustatten.

Aus Sicht der Stadtwerke sind Beteiligungen an Solaranlagen ein „dankbares Geschäft“, wie es Sven Köbbel formuliert. Denn die Ausfälle seien sehr gering. Und laut Geschäftsführer Gerald Bieling haben die Sonnenstunden in den vergangenen Jahren zugenommen und alle Prognosen übertroffen - eine Einschätzung, die PSG-Solar-Geschäftsführer Ulrich Genz teilt.

Zellmer sieht Nachholbedarf bei Montage von Solarmodulen auf Dächern

Als besonders attraktiv sieht Hartmut Zellmer Mieterstrommodelle an. „Ich fordere alle Eigentümer auf, darüber nachzudenken.“ In seinem Gewerbepark Jaegerweg in Bernburg habe Jaze solche Projekte bereits erfolgreich in die Tat umgesetzt.

Sie seien ein Gewinn für alle Beteiligten, also Eigentümer, Mieter und Stadtwerke. Vor der Firma Jaeger sind dort auch acht Elektroladesäulen installiert worden, damit Mitarbeiter E-Autos „auftanken“ können. Wer seinen elektrisch angetriebenen Dienstwagen privat nutzt, könne von einem geldwerten Vorteil profitieren. (mz/tad)