Warum der Mieterverein Bernburg-Staßfurt sich Halle anschließt

Die Hälfte der in der Region erstellten Nebenkostenabrechnungen ist nach Angaben des hiesigen Mietervereins fehlerhaft.

Bernburg/MZ - Der Mieterverein Bernburg-Staßfurt schließt sich ab 1. Oktober seinem „großen Bruder“ in Halle an. Bei jeweils einer Enthaltung und Gegenstimme stimmten 21 anwesende Mitglieder bei der Jahresversammlung am Freitagnachmittag im Kurhaus Bernburg für die Verschmelzung der benachbarten Vereine.