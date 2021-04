Warum auch Grablichter mit Batterien verboten sind

Bernburg - Auch nach der Änderung sorgt die Bernburger Friedhofssatzung für Diskussionsstoff bei Angehörigen von Bestatteten. Dieser entzündet sich im wahrsten Sinne des Wortes am Grablichtverbot, das seit Mitte März auf den Urnengemeinschaftsanlagen der städtischen Gottesäcker gilt.

„Das hängt mit der Brandgefahr in den trockenen Monaten zusammen. Wir hatten im vorigen Sommer auf dem Friedhof II dadurch bereits einen kleinen Brand im Rindenmulchstreifen“, sagte Grünflächenamtsleiterin Andrea Hempel auf Anfrage (die MZ berichtete). Alle anderen Grabstellen seien von dieser Regel nicht betroffen. „Das Verbot gilt auf Wahlgräbern deshalb nicht, weil die Grablichter dort nicht direkt in gut brennbarem und leicht entflammbarem Material wie Rindenmulch stehen“, erklärt Wolfgang Knopf, Sprecher der Stadtverwaltung.

Mit Brandgefahr lässt sich indes nicht argumentieren bei LED-Grablichtern. „Als ich auf dem Friedhof III mir die vom Grab meines Mannes entfernte Metalllaterne mit batteriebetriebenem Grablicht herausgeben ließ, bekam ich eine seltsame Antwort auf meine Frage wegen des Verbotes dieser Art von Licht“, schildert MZ-Leserin Regine Heyne.

Sorge um „unkontrollierte Abgabe der chemisch gespeicherten Ladung“

Die Batterien würden nicht ordnungsgemäß entsorgt und im Restmüll landen. Eine Brandgefahr bestünde nicht. „Speziell bei LED-Lichtern sind zwei Aspekte besonders zu berücksichtigen: Zum einen geht hier die Brandgefahr nicht von den Lichtern selbst aus, die sich ja kaum bis gar nicht erhitzen, sondern von den Batterien. Bei unsachgemäßer Handhabung und bei nicht zertifizierten Produkten droht die unkontrollierte und beschleunigte Abgabe der chemisch gespeicherten Ladung in der Regel als thermische Energie“, erläutert Wolfgang Knopf.

Zum anderen würden Batterien nicht in den Restmüll und schon gar nicht in den Kompost gehören. „Aber in der Praxis sieht es leider so aus, dass auf den Friedhöfen der Stadt die Batterien oft falsch entsorgt werden“, so der Verwaltungssprecher.

Grundsätzlich ist auf den Urnengemeinschaftsanlagen außer den in der Satzung genannten zwei Stück Blumenschmuck (Schale oder Vase) das Ablegen jeglicher zusätzlicher Dekorationsartikel unzulässig. Das Aufstellen der Grablichter im Zeitraum von November bis Mitte März bildet die einzige Ausnahme.

„Möglichkeit des Ablegens von Blumenschmuck ist bereits ein deutliches Zugeständnis.“ Wolfgang Knopf, Pressesprecher der Stadt Bernburg

„Hier muss daran erinnert werden, dass die mit der neuen Friedhofssatzung gegebene Möglichkeit des Ablegens von Blumenschmuck bereits ein deutliches Zugeständnis gegenüber der bis dato in der Friedhofssatzung getroffenen, aber durch die Friedhofsverwaltung lange nicht durchgesetzten Regelung darstellt“, sagt Wolfgang Knopf.

Das Für und Wider der individuellen Gestaltung der Grabstellen in Paargemeinschaftsanlagen sei im Vorfeld der Beschlussfassung der neuen Friedhofssatzung durch den Stadtrat im vergangenen Jahr ausführlich diskutiert worden. (mz/tad)