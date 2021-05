Wann die Freibäder in die Saison starten wollen

Während in der Schwimmhalle in Bernburg das Wasser abgelassen wird, laufen die Vorbereitungen in der „Saaleperle“ und in Alsleben.

Adrian Komm (v.li.), Adrian Hartwig und Carsten Radecke säubern das Becken im Schwimmbad Saaleperle in Bernburg.

Bernburg/Alsleben/Nienburg - Bis zuletzt hat Thomas Gruschka gehofft. Gehofft darauf, dass das Schwimmbad in Bernburg doch noch öffnen kann. Wenigstens für den Schwimmunterricht der Schulen. Daher hatte der Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH (BFG) als Betreiber der Schwimmhalle das Wasser noch in den Becken gelassen. Der reguläre Schwimmbetrieb musste bereits Ende Oktober eingestellt werden. Die Schulen konnten immerhin noch bis 15. Dezember in die Schwimmhalle.

Doch mit jeder Woche schwand die Hoffnung des BFG-Chefs, vor der Sommerpause noch einmal öffnen zu dürfen - und am vergangenen Montag haben die Mitarbeiter in der Schwimmhalle damit begonnen, das Wasser abzulassen. „Das bedeutet aber nicht, dass wir einfach nur den Stöpsel ziehen wie in der Badewanne“, sagt Gruschka.

480 Kubikmeter Wasser müssen abgepumpt werden. Auch die Filteranlage muss gespült, der Beckenrand sowie der Boden müssen gesäubert werden. Das Ablassen des Wassers und das Reinigen des Bades wird also noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Parallel dazu haben aber auch die Vorbereitungen für die Badesaison im Erlebnisbad „Saaleperle“ in Neuborna begonnen. „Am 21. Mai soll es betriebsbereit sein“, sagt Gruschka. An diesem Termin halte man fest. So sei das große Becken bereits mit Wasser gefüllt, das Sprungbecken ist halb voll. „Fehlt nur noch das Baby-Becken“, so der BFG-Chef.

„Am 21. Mai soll das Erlebnisbad Saaleperle betriebsbereit sein.“ Thomas Gruschka, Bernburger Freizeit GmbH

Zudem habe man ein neues Spielelement für den Spielplatz in Form eines Schiffes bestellt, um auch für die jüngeren Badegäste noch attraktiver zu sein. Generell ist Gruschka optimistisch, dass der Saisonstart wie geplant erfolgen kann, nachdem im vergangenen Jahr erst mit einiger Verspätung geöffnet werden konnte.

Dann aber habe die BFG ein gutes Hygienekonzept gehabt, das sich bewährt hat, meint Thomas Gruschka. So konnten unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln bis zu 1.000 Menschen hereingelassen werden. Zudem habe die Stadt die Öffnung des Freibades als Modellprojekt beim Land eingereicht.

Gruschka ist sich sicher, dass sich die Menschen nach monatelangem Lockdown und Schließung aller Freizeiteinrichtungen „nach Abwechslung sehnen“. Und auch drei Schulen haben bereits Schwimmkurse im Freibad angemeldet. Darüber hinaus werde versucht, weitere Kurse anzubieten.

„Erste Anfragen sind da“, sagt Thomas Gruschka, ohne konkrete Termine nennen zu können. Aber je höher die Nachfrage sei, desto mehr könne man anbieten. Er hält auch an dem Plan fest, dass Schwimmkurse, die coronabedingt abgebrochen werden mussten, zu Ende geführt werden. Die Freibadsaison kann also in zwei Wochen starten. Nun muss nur noch das Wetter mitspielen.

Enrico Erbring-Schöne und Riccarda Müller pumpen das Wasser der Becken ab. Foto: Engelbert Pülicher

Auch im Freibad Alsleben laufen die Vorbereitungen für den Saisonstart. Vor allem müssen hier noch kleinere Reparaturen am Becken vorgenommen werden, sagt der Verbandsgemeindebürgermeister von Saale-Wipper Jan Ochmann. Es gebe dort mehrere undichte Stellen. Mittel- bis langfristig müsste das ganze Becken erneuert werden, am besten durch ein Stahlwandbecken.

Noch aber gibt es keinen konkreten Termin für die Öffnung in diesem Jahr. „Wenn es möglich ist, öffnen wir“, sagt Ochmann und meint damit die Pandemie-Lage. Genauso wird es in Nienburg gehandhabt. Auch hier werde derzeit alles vorbereitet, heißt es von Seiten des Schwimmbadvereins. Und sobald es möglich ist, werde das Freibad auch geöffnet. (mz)