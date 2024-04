Der „Salzlandkreis Zyklus“ ist als neue Ausstellung zu sehen. Was es mit dem Kunstautomaten auf sich hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Eine imposante Ausstellung wurde am Donnerstagabend im Bernburger Theater eröffnet. Statt einzelner Bilder hängt über die gesamten gut zwölf Meter der oberen Galerie eine Bilderwand, um den „Salzlandkreis Zyklus“ von Jeanne Kaiser vorzustellen. „Ich wollte die ganze Wand, je größer, umso besser“ meinte die Künstlerin zur Eröffnung. Am liebsten hätte sie die Wand von der Galerie aus ringsherum gezogen, so viele Eindrücke vom Salzlandkreis könnte sie noch künstlerisch darstellen.