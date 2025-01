Ein ausverkauftes Haus im Carl-Maria-von-Weber-Theater am Silvesterabend bei „Landunter - Eine Nacht am Ende der Welt“. Wie die Reaktion des Publikums ausfällt.

Bernburg/MZ. - „Landunter - Eine Nacht am Ende der Welt“ dieser spannende Titel und der Aufführungstermin - Silvesterabend - sorgte für ein ausverkauftes Haus im Carl-Maria-von-Weber-Theater. Schon traditionell gastierte das Tournee-Ensemble des Hamburger Ohnesorg Theaters mit diesem Inselkrimi von Hendrik Berg in Bernburg. „Landunter“ ist der Begriff für eine gefährliche Situation durch Überschwemmung auf einer Hallig, das Meer steht vor der Warft, dem Hügel, der die Gebäude schützt, also fast unmittelbar vor der Tür.