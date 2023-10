Mehrere Unfälle und Verletzte hat es am frühen Donnerstagmorgen auf A 14 bei Könnern gegeben. Dabei wurden auch zwei Menschen verletzt. Warum sich Autofahrer weiter in Geduld üben müssen.

Könnern - Gleich mehrere Verkehrsunfälle haben sich am frühen Donnerstagmorgen auf der Autobahn 14 bei Könnern ereignet. Und noch immer befinden sich noch Reifenteile auf der gegenüberliegenden Fahrbahn. Derzeit müssen sich Autofahrer dort also in Acht nehmen.

Doch was war zuvor passiert? Wie die Autobahnpolizei mitteilte, kam es zunächst kurz vor der Anschlussstelle Könnern Richtung Dresden zu einer Kollision zwischen einem Laster und einem Pkw. Durch diesen kam es zu einer längeren Sperrung der Fahrbahn, was zwei weitere Unfälle zur Folge hatte. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Nach einem Reifenplatzer wurde ein Pkw auf der A14 bei Könnern von einem Laster auf die Fahrbahn geschoben. Foto: Autobahnpolizei

Nach einem Reifenplatzer prallte zunächst ein 57-Jähriger aus Sachsen mit seinem Honda in die rechte Leitplanke und kam auf dem Standstreifen und der rechten Fahrspur zum Stehen. Der unverletzte Fahrer sicherte sein Fahrzeug und wartete außerhalb seines Fahrzeugs auf Hilfe.

Vier Lkw und ein Auto in drei Unfälle auf A14 verwickelt - zwei Verletzte

Das übersah ein 54-jähriger Lkw-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen und schob den Pkw durch die Kollision komplett auf die rechte Fahrspur. In dem darauffolgenden Stau bemerkte ein Lkw-Fahrer die stehenden Fahrzeuge zu spät. Durch den Aufprall wurden drei weitere Laster zusammengeschoben.

Die zwei Leichtverletzten konnten ambulant vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden.

Dieser Laster verlor Teile seiner Ladung. Foto: Feuerwehr Alsleben

Währenddessen waren auch 14 Retter der Feuerwehren Alsleben und Plötzkau im Einsatz, um die Unfallstellen abzusichern und auslaufende Flüssigkeiten zu binden.

Autobahn A14 voll gesperrt: Umleitung an Anschlussstelle Plötzkau im Salzland

Laut Alslebens Stadtwehrleiter Karsten Höppner stellte sich vor allem die zweite Unfallstelle mit den Lastern als echtes Trümmerfeld dar. Die Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Ein Lkw-Fahrer bemerkte den Stau auf der Autobahn A14 zu spät und fuhr aufs Stauende auf. So kam es zu einem Folgeunfall. Foto: Feuerwehr Alsleben

Bis zur Beendigung der Bergungs- und Aufräumarbeiten, die voraussichtlich bis Donnerstag, 16 Uhr, und noch länger dauern werden, bleibt die Richtungsfahrbahn Dresden weiter voll gesperrt. Derzeit ist der Polizeieinsatz an der Unfallstelle beendet.

Die Aufräumarbeiten sollen sich allerdings bis in die Nachmittagsstunden erstrecken, da die ineinander verkeilten Lkw mit vollem Einsatz voneinander gelöst und von Abschleppunternehmen weggeräumt werden müssen, heißt es auf Nachfrage von Seiten der Autobahnpolizei. Dem sollen sich am späten Nachmittag dann noch Reinigungsarbeiten anschließen.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Plötzkau von der Autobahn abgeleitet.