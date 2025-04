Bernburg/MZ. - Wie es ist, nahezu das gesamte Leben im Wohnwagen zu verbringen? „Auch nicht viel anders, als in einer Wohnung zu leben. Nur etwas kleiner aber dafür immer an der frischen Luft“, sagt Klaus Eckstein. Der 72-jährige Bernburger mit den gelockten Haaren und dem verschmitzten Lächeln ist mit Leib und Seele Schausteller und das schon seit Kindesbeinen an.

