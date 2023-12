Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dröbel/MZ. - Wenn der Reitplatz der Reitanlage Bernburg in Dröbel so verschneit ist wie zuletzt, sieht er richtig idyllisch aus. Sobald aber der Schnee getaut ist, werden die Probleme des Vereins gewiss wieder sichtbar: Wasser sammelt sich in den Kuhlen und verwandelt den Außenplatz in einen See mit jeder Menge Matsch. So zumindest beschreibt es Julia Conrad vom Verein Reitanlage Bernburg in Dröbel. Wenn die Nässe indes gefriert, ist der Platz vereist - und ebenfalls nicht nutzbar. Daher muss der 25x65 Meter große Platz dringend saniert werden. Die unterste Schicht, erläutert sie, sei beschädigt. Aber nicht nur bei nasser Witterung ist der Platz quasi nicht nutzbar. Bei Trockenheit sieht es nicht besser aus: Der Boden würde dann sehr hart und staubig, denn die Steine drücken nach oben. Die Verletzungsgefahr für die Pferde sei dabei sehr groß: „Die Hufe brechen aus“, erklärt Julia Conrad.