Verbissener Zweikampf vor dem Schwurgericht

Bernburg/Halle/MZ - Er soll bei Überfällen auf Supermärkte unter anderem in Löbejün, Braunsbedra, Merseburg, Bernburg und Weißenfels 56.600 Euro erbeutet haben. Immer kurz vor Feierabend betrat er laut Anklage die Geschäfte und forderte Geld. Von diesen Überfällen war am Dienstag vor dem Landgericht in Halle aber nicht die Rede. Vielmehr stand der Ex-Mann der Frau im Mittelpunkt, mit der der Angeklagte zwischenzeitlich zusammenlebte. Der Angeklagte wirft dem Ex-Mann vor, ihn damit erpresst zu haben, seine kriminelle Vergangenheit öffentlich zu machen. Die Taten habe er begangen, um Geld zu beschaffen.