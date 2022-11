Verurteilter Vergewaltiger droht im Amtsgericht Bernburg mit Suizid

Bernburg/MZ - Vor der Urteilsverkündung hat jeder Angeklagte das Recht des letzten Wortes. Manche machen davon keinen Gebrauch, andere nutzen die Möglichkeit, um sich noch einmal nachdrücklich für ihre Missetat oder beim Opfer zu entschuldigen. Es passiert jedoch fast nie, dass jemand mit Suizid droht.

„Ich habe das nicht getan. Ich werde im Knast jeden Tag blutig geschlagen. Ihr könnt mich verknacken, aber dann hänge ich mich auf“, so der 19-jährige Bernburger, der seit dem 27. Juli im Strafvollzug in Raßnitz einsitzt.

Trotz Suizid-Drohung: 19-Jähriger als Vergewaltiger verurteilt

Der angekündigte Suizid hielt das Jugend-Schöffengericht jedoch nicht ab, den jungen Mann zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten wegen Vergewaltigung zu verurteilen. „Im Rahmen der Hauptverhandlung hat das Gericht keine Zweifel daran, dass die in der Anklage verlesenen Vorwürfe zutreffen. Es hat ein Verbrechen stattgefunden. Wir haben außerdem die Schwere der Schuld und schädliche Neigungen festgestellt“, begründete Strafrichter André Stelzner die Entscheidung des Jugendschöffengerichts.

Der Teenager hatte am Nachmittag des 26. Juli über die sozialen Medien Kontakt zur 20-jährigen Ex-Freundin seines Kumpels aufgenommen. Diese lud ihn daraufhin nach einigem Zögern in ihre Wohnung ein. Es wurde Alkohol getrunken und anfangs gemeinsam über private Sorgen und Nöte geplaudert sowie Karten gespielt. Dann habe der Angeklagte, so die Staatsanwaltschaft, mit äußerster Gewalt Sex verlangt.

Täter soll 20-Jährige vergewaltigt haben: Erst geplaudert, dann mit Gewalt Sex gefordert

Er soll sein Opfer an den Haaren von der Küchenzeile ins Schlafzimmer gezogen, aufs Bett geworfen und der Frau Kleidung vom Leib gerissen haben. Dann hat er sie gewürgt, bis sie den Geschlechtsverkehr über sich ergehen ließ. Den vom Täter gewünschten Anal- und Oralverkehr konnte sie verhindern, hat sich dagegen erfolgreich gewehrt.

Die Bernburgerin erstattete noch in der Nacht zum 27. Juli Anzeige bei der Polizei. Bei der anschließenden Untersuchung stellte der Arzt Verletzung im Intimbereich, Hämatome am Oberarm, eine Berührungsempfindlichkeit am Haaransatz und eine Wunde am Rücken fest, allerdings keine Würgemale am Hals. Die Beamten fanden in der Wohnung des Opfers ausgerissene Haarbüschel. „Bei der Vernehmung habe die Frau sehr gefasst gewirkt. Das habe ich schon ganz anders erlebt“, so eine sich damals vor Ort befindende Polizeibeamtin.

Der Angeklagte bestritt vehement den Vorwurf des gewaltsamen Sex. „Wir haben uns nach der Unterhaltung geküsst. Sie wollte mit mir ins Bett. Ich habe sie gefragt, ob ich ein Kondom nehmen soll. Vielleicht war sie sauer auf mich, weil ich danach nicht mit ihr kuscheln wollte. Ich habe mich angezogen und bin einfach gegangen“, so der Hauptschüler, der wegen häuslicher Gewalt durch den Vater einen Teil seiner Kindheit im Heim verbrachte.

Täter wurde als Kind oft vom Vater geschlagen

„Der Junge wurde von seinem Vater, den er im Gespräch nur als Erzeuger bezeichnete, oft geschlagen. Er hatte das Gefühl, dass er ein unerwünschtes Kind ist. Er hat später auch einige Zeit auf der Straße gelebt, hatte kein richtiges Zuhause“, so der Vertreter der Jugendgerichtshilfe.

Der Angeklagte gab aber auch zu, dass er auf härteren Sex stehe. Bei der ärztlichen Untersuchung kurz nach der vorgeworfenen Tat wurde bei ihm ein Kratzer am Arm festgestellt, aber keine weiteren Abwehrverletzungen.

Die junge Frau bestätigte, dass sie ihren Gast geküsst hat. „Doch dann wollte er auf einmal mehr und wurde sehr aggressiv. Ich wollte das aber nicht. Daraufhin hat er mich an den Haaren gepackt und mich wie einen Hund ins Schlafzimmer gezerrt. Er riss mir den Slip und den BH vom Körper. Nach der Würgeattacke befand ich mich in Schockstarre. Ich konnte mich nicht mehr wehren und habe es geschehen lassen. Ich habe kurz Sterne gesehen“, sagte die Frau, die den Übergriff erst mit den folgenden Worten an den Peiniger endlich beenden konnte: „Siehst du nicht, dass ich weine.“ Danach ließ ihr Peiniger von ihr ab.

Gericht sicher: „Der Angeklagte hatte sich nicht unter Kontrolle“

Für die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage stand nach der Beweisaufnahme fest, dass die Bernburgerin vergewaltigt worden ist. „Der Angeklagte hatte sich nicht unter Kontrolle. Er hat sich das genommen, was er wollte. Meine Mandantin hatte Todesangst“, so die Nebenklage-Vertreterin. Der Staatsanwalt forderte für den wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vorbestraften Täter drei Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe. Die Aussagen der Geschädigten seien absolut glaubwürdig. Sie habe den Abend sehr detailliert geschildert. Die festgestellten Verletzungen passten zu einer Vergewaltigung, so der Jurist.

Verteidiger Volker Nagel vertrat die Auffassung, dass sein Mandant das ihm vorgeworfene Delikt nicht begangen hat. „Die Wahrheit liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo dazwischen. Sie haben sich verabredet, lange gesprochen und geküsst. Danach gehen die Schilderungen der beide beteiligten Personen jedoch auseinander“, meinte der Rechtsanwalt. Der Angeklagte habe akzeptiert, dass die Frau keinen weiteren Geschlechtsverkehr wollte.

Das Jugendschöffengericht folgte bei seiner Entscheidung jedoch dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte hat nach dem Besuch selbst bei der Polizei angerufen und gesagt, dass er wahrscheinlich eine Anzeige erhalte. „So etwas macht man nicht, wenn man ein reines Gewissen hat und der Geschlechtsverkehr einvernehmlich war. Der Angeklagte wollte intim werden. Als ihm die Geschädigte eine Grenze setzte, wendete er Gewalt an“, erklärte Strafrichter André Stelzner.