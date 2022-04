Upcycling-Literatur in der Stadtbibliothek Bernburg sehr gefragt

Trotz Einschränkungen in der Corona-Zeit wird Bücherei auch 2021 rege genutzt. Mehr Entleihungen pro Öffnungsstunde registriert.

Bernburg/MZ - Aus Alt mach Neu: So lässt sich der Begriff „Upcycling“ wohl am einfachsten beschreiben. Und Upcycling scheint auch bei den Bernburgern im Trend zu liegen. Das zumindest lassen die Zahlen der Bücherentleihungen in der Stadtbibliothek im vergangenen Jahr vermuten. Bücher zu den Themen Upcycling, Nachhaltigkeit und „plastikfrei leben“ seien sehr gefragt gewesen, berichtet die Leiterin der Stadtbibliothek Sandra Pohl rückblickend auf 2021. Aber auch andere Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Reisen und Garten sowie Familiensagas seien bei den Lesern sehr beliebt gewesen. Bei den Kindern sind neben konventionellen Medien digitale Hörstifte nach wie vor gefragt. Der „Tiptoi-Stift“ ist dabei inzwischen von „Bookii“ abgelöst worden – einem digitalen Stift, der noch mehr kann als sein Vorgänger.