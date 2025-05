Ein 43-Jähriger hat am Donnerstagabend auf der L85 in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist schwer gestürzt. Die Polizei prüft, ob ein entgegenkommender Pkw der Auslöser für ein Ausweichmanöver war.

Motorrad überschlägt sich bei Könnern – Mann schwerst verletzt in Klinik gebracht

In Straßengraben gekracht

Zwischen Alsleben und Könnern kam ein Motorradfahrer am Donnerstagabend von der Straße ab und stürzte in einen Graben.

Könnern. - Am Donnerstagabend kam es laut Polizeiangaben auf der L85 zwischen Könnern und Alsleben zu einem Unfall mit Personenschaden.

Auch interessant: Tödlicher Motorradcrash bei Baalberge - Mann kracht ungebremst in Auto und stirbt

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Motorrad auf der L85 aus Richtung Alsleben kommend in Richtung Könnern. In einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad, kam rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Straßengraben.

Unfall im Salzlandkreis: Motorradfahrer schwerst verletzt

Dann überschlug sich das Motorrad mehrfach, wobei der Fahrer mitgerissen wurde. Hierbei erlitt er schwerste Verletzungen und wurde in ein Klinikum nach Halle verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L85 zeitweise gesperrt werden.

Es werde geprüft, so die Polizei, ob ein entgegenkommender Pkw ursächlich für ein Ausweichmanöver gewesen sein könnte.