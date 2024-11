Bei einem Unfall in Bernburg ist eine E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte sie zuvor übersehen.

unfall in Bernburg

Bernburg. - Am Mittwochmorgen ist die Fahrerin eines E-Scooters bei einem Unfall in der Geleitstraße in Bernburg schwer verletzt worden.

Laut Polizei fuhr eine Autofahrerin nach rechts in eine Parklücke und übersah die dort fahrende E-Scooter-Fahrerin. Diese sei in der Folge gestürzt und habe sich am Kopf schwer verletzt.

Mit einem Rettungswagen wurde sie den Angaben nach in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang seien eingeleitet worden.