Schönebeck (vs) - Ein kleines Kind ist am Montagabend in Schönebeck bei einem Unfall in der Wilhelm-Hellge-Straße von einem Auto erfasst worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Unfall in Schönebeck: Kleinkind auf Dreirad von Auto erfasst

Demnach ist das drei Jahre alte Kind auf einem Dreirad beim Überqueren der Straße, als es von einem abbiegenden PKW erfasst wurde. Der 83 Jahre alte Autofahrer hatte offenbar das kleine Kind und seine Mutter wegen der tiefstehenden Sonne zu spät bemerkt.

Das Kind kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Fahrer erlitt einen Schock, konnte aber seine Fahrt fortsetzen.