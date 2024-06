Pkw in Flammen Schwerer Unfall auf der A36: Auto brennt nach Kollision vollständig aus - Sperrung in Richtung Bernburg

Zu einem schweren Unfall ist es am Montagmorgen auf der Autobahn A36 gekommen. Ein Pkw ist auf der Abfahrt nach Magdeburg in ein vor ihm befindliches Baustellenauto gefahren. Die A36/B6 wurde in Richtung Bernburg voll gesperrt.