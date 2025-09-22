Wegen Sekundenschlafs ist ein Lkw-Fahrer auf der A14 bei Plötzkau von der Fahrbahn abgekommen. Der Laster verlor dabei den Großteil seiner Ladung.

Plötzkau. – Auf der A14 nahe Plötzkau (Salzlandkreis) in Fahrtrichtung Schwerin ist es am Montagmittag zu einem Unfall durch Sekundenschlaf gekommen, teilt die Polizei mit.

Demnach schlief ein 46-jähriger Lkw-Fahrer auf der Autobahn ein und kam dabei mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab.

Lkw kommt von A14 ab und landet im Graben

Der Lkw sei daraufhin in den Straßengraben gerutscht, habe dabei den Großteil seiner Ladung – circa 16 Tonnen Fahrzeugteile – verloren und sei auf der Seite liegengeblieben.

Glücklicherweise sei der 46-Jährige durch den Unfall nicht verletzt worden. Er habe das Fahrzeug selbstständig verlassen können. Wie die Polizei mitteilt, liegen keine Hinweise vor, dass der Fahrer aufgrund von Drogen oder Alkohol beeinträchtigt war.

Bei dem Unfall sei Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden. Derzeit ist der rechte Fahrstreifen auf der A14 in Richtung Schwerin wegen der Bergungsarbeiten gesperrt, so die Polizei weiter.