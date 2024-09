Gerit Kling ist an diesem Freitag, 27. September, zu Gast in Bernburg. Im MZ-Gespräch hat sie etwas über das Programm verraten und auf ihre neuen Projekte geblickt.

TV-Ärztin Gerit Kling zu Gast im „Karl’s Platz“ in Bernburg

Schauspielerin Gerit Kling ist zu Gast in Bernburg.

Bernburg/MZ. - Die meisten dürften sie aus TV-Serien wie „Die Rettungsflieger“ oder „Notruf Hafenkante“ in der Rolle als Ärztin oder als Diana bei „Go Trabi Go 2“ kennen. Doch nun ist die 59-jährige Gerit Kling das erste Mal in Bernburg zu erleben.