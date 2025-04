Große Trauer in Nienburg: Bei einem schweren Verkehrsunfall am Markt ist am Mittwochnachmittag ein Kleinkind ums Leben gekommen. Das ist dazu bekannt.

Ein tödlicher Unfall hat sich direkt am Markt in Nienburg ereignet.

Nienburg/MZ. - Immer wieder bleiben vor der Treppe vor dem Rathaus II in Nienburg Passanten stehen. Schütteln beim Blick auf die zahlreichen Trauerkerzen ihre Köpfe und können es immer noch nicht fassen, was sich hier am Mittwochnachmittag mitten am Markt der Kleinstadt abgespielt hat. Bei einem folgenschweren Verkehrunfall kam nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg ein Kleinkind ums Leben.