Im Mai 1924 gründete Ernst Wengorz seine Malerfirma in Bernburg. Nun wird der Familienbetrieb in vierter Generation fortgeführt. Das ist das Erfolgsrezept.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Wer den Empfangsbereich von Bernburgs Autolackiererei Wengorz am südlichen Stadtrand betritt, hat den Beweis direkt vor der Nase: Diese Familie hat Handwerksgeschichte in der Saalestadt geschrieben. Und das zeigen nicht nur die alte Meisterurkunde von Ernst Wengorz aus dem Jahr 1924, die dort hängt, sondern auch die vielen vergrößerten Schwarz-Weiß-Fotos der zurückliegenden Jahrzehnte, auf denen Käfer, Trabbis und Wolgas einen neuen Lack (ab)bekommen haben. In diesem Monat feiert der Familienbetrieb nun seinen 100. Geburtstag und darauf sind Geschäftsführer Johannes Wengorz und sein gleichnamiger Vater besonders stolz. Was das Erfolgsrezept für den Familienbetrieb ist? Da muss der 70-jährige Johannes Wengorz senior nicht lange grübeln: „Leidenschaft“, sagt er, kombiniert mit Disziplin und Einfühlungsvermögen für die Kunden, zählt er weiter auf.