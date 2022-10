Studentinnen beginnen Duales Studium in Halle

Bernburg/MZ - Irgendwann ist immer das erste Mal. In diesem Fall sogar in doppelter Hinsicht: Jolina Bunk aus Güsten und Hanna Polak aus Staßfurt haben am 1. Oktober das duale Studium „Bachelor of Arts − Soziale Arbeit“ an der Hochschule Fulda begonnen. Das Besondere daran: Erstmals fungiert das Jobcenter des Salzlandkreises mit seinen Standorten Aschersleben, Bernburg, Schönebeck und Staßfurt in diesem Fall als Arbeitgeber, bei dem die beiden 18-Jährigen ihre praxisbezogene Ausbildung erhalten werden. Das Jobcenter Salzlandkreis ist Träger der Grundsicherung nach dem SGB II, im allgemeinen Sprachgebrauch als Hartz- IV-Gesetz bezeichnet.