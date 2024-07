Zahlreiche Freiwillige beteiligten sich an der Typisierungsaktion am Campus in Strenzfeld.

Strenzfeld/MZ. - Das Schicksal des 18-jährigen Janek aus Dessau hat in den zurückliegenden Wochen die Menschen in der Region berührt. Bei dem Jungen wurde Leukämie diagnostiziert, die nur mit einer Stammzellenspende geheilt werden kann. Weil sich in der Familie kein passender Spender finden ließ, wurde vielerorts zu Typisierungsaktionen aufgerufen, unter anderem auch vor knapp zwei Wochen am Strandbad in Gerlebogk.