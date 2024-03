Knapp ein Jahr stand die Pizzeria an der Karlstraße in Bernburg leer. Nun gibt es einen neuen Pächter mit einigen Plänen.

Bernburg/MZ. - Autofahrern, die in den vergangenen Tagen durch die Karlstraße in Bernburg gefahren sind, dürfte es bereits aufgefallen sein: Die Lichter sind wieder an in der einstigen Pizzeria von Eike Täsch, der im vergangenen Jahr nach 21 Jahren seine Traditionssteinofenpizzeria überraschend geschlossen hatte. Nun zieht wieder der Duft nach Salamipizza aus dem Steinofen. Verantwortlich dafür ist Pajo Kheder, der den Laden übernommen hat.

Wege zum Vorgänger haben sich gekreuzt

Der Iraker arbeitet bereits seit mehr als 20 Jahren als Koch, eine lange Zeit davon bei Mohamed Hamza, der derzeit ebenfalls in der Steinofenpizzeria anzutreffen ist. „Ich bin seit 42 Jahren in der Gastronomie tätig und habe auch schon mehrere Pizzerias betrieben“, sagt der Ägypter, der seit der Wende in Sachsen-Anhalt lebt. In der Vergangenheit kreuzten sich auch die Wege mit Eike Täsch, der bei Hamza eine Zeit lang in der Pizzeria in Köthen arbeitete. Darum dürfte es viele Stammkunden nicht wundern, wenn ihnen der Geschmack der Steinofenpizza nun ganz schön bekannt vorkommen wird.

Durchgängig geöffnet

Etwas anders ist unterdessen die Speisekarte, aus der die Bernburger seit wenigen Tagen bestellen können. „Wir haben noch gar keine Werbung gemacht und einfach die Tür aufgeschlossen und schon kamen sie“, erzählt Mohamed Hamza, der seinen ehemaligen Angestellten Pajo Kheder in den kommenden Monaten beim Start unterstützen möchte. „Damit alle Handgriffe sitzen. Schließlich sollen auch die Kunden zufrieden sein“, sagt er. Dafür haben sich die langjährigen Gastronomen einiges vorgenommen. So wird die Steinofenpizzeria ab sofort durchgängig von montags bis sonntags geöffnet haben und das sogar von mittags bis abends - ohne Pause. Zudem wird auch ein Lieferdienst angeboten, um die Pizzen auch nach Wunsch bis vor die Haustür zu liefern.

Es stehen aber nicht nur 17 verschiedene Pizzasorten wie Funghi, Hawaii oder Tonno auf der Speisekarte, es gibt auch diverse Vorspeisen wie Parmaschinken mit Melone, aber auch Omeletts, Aufläufe, Pasta sowie Gnocchi etwa mit Bolognesesoße und sogar eine kleine Auswahl an Kindermenüs sowie einige Getränkesorten.

Geöffnet ist die Steinofenpizzeria Pajo an der Steinstraße 24 in Bernburg montags bis sonntags in der Zeit von 11 bis 22 Uhr.