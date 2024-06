An der A 14 bei Könnern haben die Arbeiten für den riesigen Logistik-Park des Projektentwicklers Panattoni begonnen. Was dort entstehen soll.

Startschuss für Mega-Logistik-Park von Panattoni an der A14 bei Könnern

An der A14 bei Könnern hat der Bau für den Mega-Logistik-Park begonnen.

Könnern/MZ. - Die Motoren der Baufahrzeuge heulen, während tonnenweise Erdmassen auf der Fläche direkt an der Autobahn 14 bei Könnern bewegt werden. Der Start für den Bau des Mega-Logistikparks hat begonnen. In nächster Zeit werden in Könnern südlich der L144 Fundamente gegossen, Räume abgesteckt und Mauern hochgezogen. Denn auf halber Strecke zwischen Magdeburg und Leipzig entstehen insgesamt vier moderne und nachhaltige Logistikimmobilien für Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Lagerung, E-Commerce und Handel, heißt es aus der Pressestelle des Unternehmens.