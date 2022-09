Start in die Praxis für Ameos-Azubis in Bernburg

Bernburg/MZ - Auf zu neuen Taten: Unter diesem Motto ist der neue Ausbildungsjahrgang am Ameos-Klinikum Bernburg in die Praxis gestartet. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir wieder motivierte und aufgeschlossene junge Menschen aus der Region für unser Krankenhaus gewinnen konnten“, freute sich Pflegedirektorin Marion Baum bei der Begrüßung der neuen Auszubildenden. Die vier Frauen und drei Männer werden in den kommenden drei Jahren zu Pflegefachkräften ausgebildet.

Ein Sprung ins kalte Wasser wird es dennoch nicht für die neuen Auszubildenden. „In der ersten Phase beginnen wir mit einem Orientierungseinsatz, um den Theorie-Praxistransfer sicherzustellen“, beschreibt Praxisanleiterin Juliane Rausch die ersten Tage für die angehenden Pflegefachkräfte. In dieser Phase wird erst zwei Tage im Schulungsraum das Theoriewissen aus den ersten Schulwochen wiederholt und in die Praxis umgesetzt. Dazu gehört vor allem das Üben pflegerischer Handgriffe.

„Am Anfang geht es um Grundlagen, wie die Blutdruckmessung oder Pulskontrolle, aber auch die Grundkrankenpflege, also die allgemeine Körperpflege von Patientinnen und Patienten“, so die Praxisanleiterin in einer Pressemitteilung. Auf den Stationen übernehmen die dezentralen Praxisanleiter und leiten ihre neuen Schützlinge bei ihren ersten Patientenkontakten an.

Für den Beruf haben sich die Auszubildenden aus voller Überzeugung entschieden. „Ich habe mich nach meinem Freiwilligen Sozialen Jahr hier im Krankenhaus für die Ausbildung zur Pflegefachfrau entschieden, obwohl ich erst einen anderen Berufsweg gehen wollte“, erzählt Jasmin Dänzer. „Mir hat die Arbeit mit den Menschen, vor allem den Älteren, die auf meine Hilfe angewiesen sind, sehr viel Spaß gemacht“, erzählt sie über ihre Entscheidung.

Jens Knetsch hatte vorher die Ausbildung zum Krankenpflegehelfer am Ameos-Klinikum Bernburg absolviert: „Nach der Ausbildung wollte ich einfach weitermachen und mehr lernen und schließe deshalb noch die Ausbildung zum Pflegefachmann an“, sagt der Bernburger voller Überzeugung.

Während ihrer dreijährigen Pflegeausbildung haben die Auszubildenden Praxiseinsätze im Alten- und Pflegeheim sowie auf einer der Kinderstationen eines der Krankenhäuser in der Ameos-Region Ost. Insgesamt werden zurzeit 22 junge Menschen in Pflegeberufen in Bernburg ausgebildet.