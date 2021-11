Start in die Nebensaison

Neue Card für Welterberegion soll Gäste und Einheimische im Herbst und im Winter in Kirchen, Museen oder alte Gutshäuser locken.

Bernburg/MZ - Nachdem Ende des letzten Jahres aufgrund des dritten Lockdowns keine Reisen mehr in die Welterbe-Region Anhalt-Dessau-Wittenberg möglich waren, freut es den Verband umso mehr, in diesem Jahr wieder die Nebensaison-Card anbieten zu können.

Dabei handelt es sich um eine Sonder-Edition der Welterbe-Card, die den Gästen und Einheimischen in der klassischen Nebensaison im Herbst und im Winter kostenfreie Eintritte in über 80 geöffnete Einrichtungen aus Kunst, Kultur, Natur und Freizeit bietet, heißt es in einer Pressemitteilung.

In der Nebensaison-Card soll für jeden etwas dabei sein. Egal ob man die historischen Schloss- und Kirchenanlagen, die romantischen Gutshäuser und beeindruckenden Museen erleben möchte, erholsame Stunden in einem Erlebnisbad verbringen oder die schönen Tierparks der Region besuchen möchte, die Card vereint insgesamt 89 Leistungspartner, die im Zeitraum vom 1. November bis 31. März 2022 zu einem Rabatt von ca. 25 Prozent einmalig kostenfrei genutzt werden können.

Ein besonderer Tipp zum nachhaltigen Reisen in der Region ist dabei das kostenlose Tagesticket zur Nutzung des ÖPNV-Angebotes in den Landkreisen Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld sowie auf der Welterbe-Linie 304 und 310 zu den Unesco-Welterbestätten.

Die Nebensaison-Card wurde in der Saison 2018/19 erstmals als Pilotprojekt eingeführt, um als Zusatzangebot zu den vier bestehenden Normaltarifmodellen auch in den Wintermonaten die Wertschöpfung und Besuche der Ganzjahreseinrichtungen weiter zu erhöhen.

Zu den Einrichtungen im Altkreis Bernburg, die mit der Card besucht werden können, zählen das Museum Schloss Bernburg, die Stadtinformation Bernburg, das Brauhaus Bernburg und das Bernsteinhotel Acamed Resort in Neugattersleben.

Im Altkreis Köthen sind unter anderem die Museen im Schloss, Stadtführungen der Köthen Kultur und Marketing GmbH, das Brauhaus, die Kaffeerösterei Hannemann, die Badewelt, der Tierpark, das Rittergut Maxdorf und das Kunstprojekt Sachsenspiegel beteiligt. 2020 waren noch das Museum Synagoge Gröbzig, das Heimatmuseum und Naumanns Schuppen in Aken hinzu gekommen.

Seit Beginn der ersten Laufzeit sind Welterbecards im fünfstelligen Bereich verkauft worden. „Mit der Nebensaisonkarte soll auch in den Wintermonaten die Wertschöpfung der Ganzjahreseinrichtungen in der Region gestärkt werden“, erklärte vor Jahresfrist Geschäftsführerin Elke Witt.

Der Fokus liege auf touristische Einrichtungen wie historische Schloss- und Kirchenanlagen, Gutshäuser, Museen, Bäder und Tierparks.

Die Welterbe-Card-Nebensaisonkarte ist ausschließlich bis zum 31. März 2022 über den Online-Shop www.welterbecard.de erhältlich.