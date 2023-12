Rahmenprogramm für Jahreswechsel-Party steht Spendensammlung erfolgreich: Silvester-Feuerwerk über Schloss Bernburg kann erneut steigen

Zum zweiten Mal wird in der Silvesternacht in Bernburg eine zentrale Pyroshow inszeniert. Was die Spendensammlung eingebracht hat und warum es sogar ein zweites Feuerwerk gibt.