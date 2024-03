Bernburg/MZ. - In zweieinhalb Monaten wählen die Bernburger einen neuen Stadtrat. Vor dem Urnengang am Sonntag, 9. Juni, wollte die MZ wissen, wie die aktuellen Ratsmitglieder ihr Mandat in den vergangenen fünf Jahren ausgefüllt haben, und hat dafür die Teilnehmerlisten der insgesamt 37 Stadtratssitzungen ausgewertet.

Insgesamt hohe Teilnahmequote

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Teilnahmequote insgesamt sehr hoch ist, wenngleich es kein einziger Stadtrat schaffte, allen Sitzungen beizuwohnen. Friedel Meinecke musste in einem alten Terminkalender nachschlagen, warum er sich am 27. Februar 2020 seine einzige „Fehlstunde“ einhandelte: „Ich hatte ein paar Tage vorher eine OP am Weisheitszahn und hatte danach solch ein schiefes Gesicht, dass ich krankgeschrieben wurde“, nennt der 80-jährige Sozialdemokrat aus Biendorf einen triftigen Grund. Genau wie er fehlte auch Karin Brandt lediglich ein einziges Mal. Die Aderstedter Rentnerin war am 22. Juni 2023 nicht zugegen. „Ich war mit meiner Bowlinggruppe im Urlaub am Bodensee.“

Baalberger in Schwierigkeiten

Am anderen Ende der Teilnehmerliste finden sich zwei Baalberger wieder. Ortsbürgermeister Heiko Scharf (FDP) nahm nur an knapp der Hälfte der Stadtratssitzungen teil, deren Beginn um 17 Uhr ihm nicht schmeckt: „Das passt arbeitstechnisch nicht, so wie für den Großteil der arbeitenden Bevölkerung“, kritisiert der Selbstständige, der im Haus- und Gartenservice tätig ist. Manchmal sei er sogar noch in Arbeitsklamotten zu den Sitzungen gefahren. Die zeitige Anfangszeit macht er auch dafür verantwortlich, dass die Einwohnerfragestunden in der Regel kaum besucht werden.

Überschneidungen mit Landtagssitzungen

Auf noch weniger Teilnahmen, nur 15, kommt die fraktionslose Claudia Weiss. Gegenüber der MZ nennt sie dafür zwei Gründe: „Ich war fast ein Jahr lang im Krankenstand.“ Und inzwischen arbeite sie für die AfD-Landtagsfraktion. „Die Plenarsitzungen des Landtags, zu denen für mich Anwesenheitspflicht herrscht, überschneiden sich in der Regel an den Donnerstagen Ende des Monats mit den Stadtratssitzungen“, erklärt sie ihr häufiges Fehlen in Bernburg. Aus diesem Grund habe sie sich entgegen erster Ankündigungen entschlossen, am 9. Juni doch nicht mehr für den Stadtrat zu kandidieren, sondern lediglich für den Kreistag, dessen Sitzungstermine nicht mit dem Landtag kollidieren. Weil auch Tochter Maria für die AfD tätig sei, ziehe auch diese ihre Stadtratskandidatur zurück. Somit wird die Partei am 9. Juni nur noch zwei statt vier Bewerber ins Rennen um ein Mandat schicken.

BBG kann Sitz nicht nachbesetzen

Regulär verfügt der Stadtrat über 40 Sitze, zusätzlich hat Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) ein Stimmrecht. In der zu Ende gehenden Amtsperiode gehören dem Gremium aber nur noch 39 Stadträte an, da Harun Scheutzow (BBG) ohne eine einzige Sitzungsteilnahme frühzeitig ausschied und auf der BBG-Kandidatenliste kein weiterer Nachrücker zur Verfügung stand. Mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Uwe Schmidt (2021) und dem Liberalen Thomas Müller (2023) verlor der Stadtrat zwei seiner langjährigen Mitglieder durch Tod. Klaus-Gunther Seyffert (Linke) musste nach einem Schlaganfall sein Mandat zurückgeben, sein Parteigenosse Carsten Marx wegen eines Wohnortwechsels. Sandy Grimm (FDP) und Wolfgang Pilz (Grüne) gaben ihre Mitgliedschaft desillusioniert auf, weil sie ihre Einflussmöglichkeiten auf Entscheidungen als zu gering ansahen. Bei der FDP rückte Maik Herold (28 von 32 möglichen Teilnahmen) nach, bei den Linken Juliane Bäse (16/22) und Christian Hackelbusch (6/7), bei der SPD Sven Krone-Braun (20/21) und bei den Grünen Reinhard Dasbach (23/27). Die Linke büßte durch den Fraktionsaustritt von Christine Pfeiffer zudem einen Sitz ein.

Kaum Beteiligung zu Pandemie-Beginn

Bei vier der 37 Sitzungen konnten die Protokollanten Vollzähligkeit vermelden. Sie alle fallen in die Zeit der Corona-Einschränkungen: am 7. April 2020, am 8. September 2020, am 28. Januar 2021 und am 25. Februar 2021. Die Sitzung zu Beginn der Pandemie am 25. März 2020 verzeichnete mit nur 24 Stadträten den geringsten Zuspruch.

SPD-Fraktion mit bester Quote

Ein Blick auf die Fraktionen zeigt, dass die fünf SPD-Mitglieder durchschnittlich an 35 Stadtratssitzungen teilnahmen und damit die höchste Quote erzielen. Dahinter folgen die 13 CDU-Stadträte (32,2), die vier Mitglieder der Fraktion BBG/Grüne (31,8) und die sieben Linken (30,9). Mit einer Quote von 29,4 schneiden die acht Liberalen am schlechtesten ab. Anzumerken bleibt jedoch abschließend, dass die Häufigkeit der Teilnahme an den Ratssitzungen keine Rückschlüsse auf die inhaltliche Arbeit der einzelnen Stadträte zulässt.