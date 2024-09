Bernburg/MZ. - Sie verabreden sich kurzfristig in sozialen Netzwerken wie Instagram und Tiktok zum gemeinsamen Spaziergang oder, um einen Lost Place in Bernburg zu erkunden. Schwarze Schlauchschals haben sie ins Gesicht gewickelt, so dass nur noch Augen, Stirn und Haare hervorschauen. Und immer wieder tauchen auf den Bildern, auf denen sie in dunklen Jacken in den sozialen Medien posieren, Deutschland- und Reichskriegsfahnen auf, die sie in der einen Hand halten, in der anderen machen sie alle dasselbe Handzeichen.

