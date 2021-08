Solvay-Werk in Bernburg begrüßt neue Kollegen

Bernburg/MZ/tad - Acht Jugendliche haben Anfang August ihre Ausbildung im Bernburger Solvay-Werk begonnen. Für die drei Chemikanten Chiara Seher, Emilia Schattauer und Pascal Wedding, Chemielaborantin Johanna Jochum, die zwei Industriemechaniker Luan Lorenz und Niclas Kürschner sowie die beiden Elektroniker für Betriebstechnik, Frederick Thiede, Ole Müller, ging es nach ein paar Schnuppertagen im Werk ins Azubicamp nach Coswig Landkreis Wittenberg.

Im Camp an der Elbe hatten die jungen Solvayaner in Abenteuer-Atmosphäre und - coronakonform - an der frischen Luft Gelegenheit, als Team zusammenzuwachsen und gleichzeitig auf spielerische Art die Bedeutung von Sicherheit und Gesundheitsschutz in einem Chemieunternehmen kennenzulernen - in Pandemiezeiten wichtiger denn je, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Im Azubicamp in Coswig bei Wittenberg ging es um Kommunikation und Ergonomie

So stand zum Beispiel ein Fotoprojekt unter dem Motto „Persönliche Schutzausrüstung“ auf dem Programm, aber auch Workshops zu Themen wie Kommunikation, Sucht und Ergonomie am Arbeitsplatz.

Ausbildungsleiter Carsten Schulze zieht ein positives Fazit: „Es ist wichtig, den jungen Leuten frühzeitig grundsätzliche Inhalte zu vermitteln. Um Vertrauen zu bilden und den Zusammenhalt zu fördern, hat sich unser jährliches Azubicamp bewährt“.

Noch bis Ende November können sich interessierte junge Leute für das Ausbildungsjahr 2022 bei Solvay in Bernburg bewerben. Angeboten werden dort Lehren zum Chemikanten, Chemielaboranten, Elektroniker für Betriebstechnik und Industriemechaniker. „Unsere Ausbildungsberufe eignen sich besonders für naturwissenschaftlich und technisch interessierte Jugendliche“, empfiehlt Carsten Schulze eine Bewerbung bei einem der größten Arbeitgeber der Stadt.