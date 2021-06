So funktioniert die digitale Schnitzeljagd durch Bernburg

Das Angebot richtet sich vornehmlich an Schüler ab etwa zwölf Jahren. Am Ende soll es als Belohnung eine Kugel Eis geben.

Bernburg - Die Sommerferien sind nicht mehr fern. Da stellt sich die Frage, wie kann man die sechs Wochen ausfüllen. Ja, Urlaub ist wieder möglich, Ausflüge können ebenfalls wieder unternommen werden, die Beschränkungen im privaten Bereich bei der Personenzahl ist aufgehoben.

Doch füllt es die ganzen Wochen aus? Das Netzwerk Demokratie leben, das von der Stiftung Evangelische Jugendhilfe und dem Salzlandkreis unterstützt wird, hat da eine Idee. „Wir wollen eine digitale Schnitzeljagd durch Bernburg ermöglichen“, sagt Luisa Liebefinke, Koordinatorin bei Demokratie leben. Dabei ist es unerheblich, ob man die Stationen allein aufsucht oder auch in einer Gruppe.

Auch Familien können zusammenspielen. Zwar richtet sich das Angebot vornehmlich an Schüler ab etwa zwölf Jahre, doch nach oben ist keine Grenze festgelegt. Wichtig ist, jeder hat eine App auf dem Smartphone installiert, um auch eine Belohnung in Empfang zu nehmen. Am Ende soll es nämlich eine Kugel Eis geben als Belohnung.

Möglich ist die Schnitzeljagd durch eine App, die kostenlos aufs Smartphone geladen werden kann und den Namen „Actionbound“ trägt. Hier können Spiele erstellt werden - oder wie die Macher der App sagen: Smartphone-Rallyes selber machen.

Auf die Idee ist Luisa Liebefinke, die mit zwei Mitgliedern vom Jugendbeirat schon einen Testlauf gemacht hat, bei einem Webinar. Da wurde „Actionbound“ vorgestellt und Luisa Liebefinke war sofort davon begeistert.

„Es ist eine Möglichkeit, mit der Familie oder mit Freunden etwas zu unternehmen, Spaß zuhaben und auch noch etwas dabei über die Heimatstadt zu lernen“, so Luisa Liebefinke.

16 Stationen müssen über die App gefunden werden. An jeder gibt es eine Frage zu lösen und dann werden die Koordinaten für den nächsten Anlaufpunkt freigegeben. Sind alle 16 Punkte abgelaufen, gibt es eine Kugel Eis gratis im Eis-Laden von Barbara Stadie „Kleine Eiszeit“ auf dem Boulevard in Bernburg. Wer hier mit seiner App vorbeischaut und daraus ersichtlich ist, dass er alle 16 Stationen erreicht hat, der kann sich eine Kugel nach seinem Geschmack aussuchen.

„Wir suchen uns immer gern kleinere Geschäfte als lokale Partner, die wir mit einbeziehen“, sagt Luisa Liebefinke. Geschäfte, die hier verwurzelt seien, wie eben die „Kleine Eiszeit“, wo das Eis noch handgemacht sei.

Barbara Stadie war von der Idee schnell überzeugt. Es muss sich bewegt werden, wenn man die Aufgaben lösen will und Wissen kann man dabei auch noch erlangen. Da hat man sich dann auch eine kleine Belohnung verdient, sagt sie.

Dabei wird sich zeigen, wie sich die Geschmäcker aufteilen. Denn Barbara Stadie weiß, dass sich diese sehr unterschieden. Männer mögen eher klassisch Schoko, Erdbeere oder Vanille. Frauen probieren viele lieber aus und greifen auch bei neuen Sorten eher zu.

Beliebt sind da auch die Mischungen wie Zitrone-Basilikum oder auch Frucht wie Joghurt-Kirsche. Mit echten Früchten, sagt Barbara Stadie. Das Eis als Belohnung gibt es nur während der Ferien. Das Spiel selbst kann man bis Jahresende spielen. Start ist der erste Ferientag der Sommerferien, also am Donnerstag, 22. Juli.

Mitmachen kann jeder, solange die erworbenen Lizenzen reichen. Es ist auch gleichzeitig eine Premiere für Luisa Liebefinke, denn erstmals hat sie mit anderen Stellen aus Demokratie leben zusammengearbeitet. Wer also Lust hat und Gefallen an dem Spiel gefunden hat, kann sich auch in anderen Städten vergnügen. Das geht in Aschersleben, Köthen, Staßfurt und auch Quedlinburg. Hier werden über die App „Actionbound“ ebenfalls solche Touren angeboten. (mz)