Ein Lkw-Unfall auf Höhe Ilberstedt hat am 12. September 2024 die A14 in Richtung Magdeburg lahmgelegt. Weshalb der Richter das Verfahren gegen eine Geldauflage eingestellt hat.

Bernburg/MZ - Am 12. September 2024 war die A 14 in Richtung Magdeburg auf Höhe Ilberstedt in der Nacht stundenlang gesperrt. Ein MAN-Lkw war erst in die rechte Leitplanke gerast und kam 300 Meter danach nach einer Karambolage mit der Mittelleitplanke zum Stehen. Die Kameraden der Feuerwehr mussten 400 Liter Diesel beseitigen.