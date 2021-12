Schönster Baum gesucht

Bernburg/MZ - Noch macht das Weihnachtsbäumchen, das Dieter Orzessek auf seinem Anhänger hat, nicht viel her. Es ist noch gänzlich ohne Schmuck. Aber das soll sich in den nächsten Tagen ändern. Dann wollen es nämlich die Mädchen und Jungen der Bernburger Kita „Marienkäfer“ schön anputzen. Am Mittwoch hat der frühere Hochschulpräsident den Kindern das Bäumchen mit einem alten Traktor vorbeigebracht. Auch ein paar Süßigkeiten gab es für sie.

Bäume für Klosterweihnacht

Es war der Startschuss eines kleinen Wettbewerbs für neun Bernburger Kitas und eine Brumbyer Einrichtung. Orzessek nannte es scherzhaft eine interne Stadtmeisterschaft. Mit dabei sind die Kitas „Löwenzahn“, „Regenbogen“, „Bussi Bär“, „Albert Schweitzer“, „Friedrich Fröbel“, „Talstadtbande“, „Grönaer Spatzen“ und das Martinszentrum sowie die „Teichspatzen“ aus Brumby. Die Kinder sollen die Bäumchen in den nächsten Tagen weihnachtlich schmücken.

Eigentlich sollten sie zur Klosterweihnacht am dritten Adventswochenende als Dekoration im Kloster aufgestellt werden. Wegen der steigenden Corona-Zahlen wurde die beliebte Veranstaltung der Hochschule Anhalt, die in diesem Jahr zum 17. Mal stattgefunden hätte, aber abgesagt (die MZ berichtete). Da ist man auf die Idee mit dem Weihnachtsbaum-Wettbewerb gekommen. Damit wird zum einen den Kindern eine kleine Freude gemacht, wenn sie doch auf die Klosterweihnacht verzichten müssen, zum anderen finden die Bäumchen so noch eine sinnvolle Verwendung.

Sind sie angeputzt, sollen die Erzieher Fotos oder ein Video von ihnen machen und die Aufnahmen bis zum Sonntag, 5. Dezember, an die Hochschule schicken. „Es kann ein Foto/Video mit Kindern und/oder Erziehern sein, es kann aber auch nur der Weihnachtsbaum ohne Kinder sein. Wichtig ist, dass ihr uns zeigt, wie toll ihr den Weihnachtsbaum am Ende dekoriert und geschmückt habt“, heißt es in dem Aufruf der Hochschule Anhalt. Am Nikolaustag werde dann eine Jury das eingesandte Material sichten und die drei schönsten Bäume auswählen. „Wenn ihr gewinnt, komme ich nochmal wieder und bringe den Weihnachtsmann und die Weihnachtsfrau mit“, erklärte Dieter Orzessek. Und natürlich wird es dann auch ein paar Geschenke geben. Die Kinder der Kita „Marienkäfer“ würden sich darüber natürlich sehr freuen. Sie wollen bei der Jury mit selbst gebasteltem Weihnachtsbaumschmuck punkten. Jede Gruppe habe etwas gebastelt, sagt Kita-Leiterin Annett Morge. Die entstandenen Sachen werden nun an den Baum gehängt, der - geschützt - draußen aufgestellt werden soll. Ein weiteres Bäumchen haben Kinder und Eltern bereits in der Kita selbst geschmückt.

Zweites Mal nach 2020

Schon im vergangenen Jahr hatte die Klosterweihnacht nicht stattfinden können. Stattdessen hatten die langjährigen Partner sowie Kindereinrichtungen und Seniorenheime Besuch von Weihnachtsgestalten erhalten, die kleine Geschenke überbrachten.

Die teilnehmenden Kitas können ihre Fotos beziehungsweise das Video an Manuela Herrmann per E-Mail an

manuela.herrmann@hs-anhalt.de schicken.