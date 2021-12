Rewe-Markt in Bernburg startet Abholservice

Bernburg/MZ - Lebensmittel online bestellen und im Supermarkt abholen - das geht ab sofort in Bernburg. Der neue Rewe-Markt im Pep an der Kalistraße bietet diesen Service an. Die Kunden haben online die Auswahl aus mehreren tausend Artikeln, darunter auch Tiefkühlprodukte, frisches Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren sowie Molkereiprodukte, Trockenwaren und Getränke, teilt das Unternehmen mit.

Anstehen an der Kasse entfällt

Und wer es besonders eilig hat, kann die Bestellung noch am gleichen Tag abholen. Bereits drei Stunden nach Bestelleingang können die Einkäufe mitgenommen werden. Praktische Zeitfenster für die Abholung und ein übersichtlicher Abholbereich mit separaten Parkplätzen gehören zum Service. „Haben unsere Kunden einmal keine Zeit, ihren Einkauf selbst bei uns im Markt zusammenzustellen, können sie ihre Produkte jetzt per Web und App shoppen und dann einfach bei uns abholen. So fällt auch das Anstehen an der Kasse weg und der Einkauf kann zum Beispiel auf dem Nachhauseweg erledigt werden“, erklärt Marktleiter Bernd Salomon.

Kein Mindestbestellwert, aber Servicegebühr

Und so soll es funktionieren: Auf www.rewe.de oder in der App www.rewe.de/app geben Kunden bei der Marktsuche die Postleitzahl „06406“ ein und wählen den „Abholservice“ aus. Anschließend können sie sich den Warenkorb individuell zusammenstellen. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht, lediglich eine Servicegebühr von zwei Euro fällt bei der Bestellung an. Beim Online-Einkauf können die Kunden selbst wählen, welches der zweistündigen Zeitfenster für sie am besten passt.

Die Abholung selbst geht schnell: Die Kunden parken auf exklusiven Stellplätzen neben dem separaten Abholservice-Eingang. Ein Mitarbeiter übergibt dem Kunden den Einkauf, der direkt an einer Abholservice-Kasse bezahlt werden kann.