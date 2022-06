Räuberfest in Strenznaundorf: Warum ein Schwein der heimliche Held ist

Wie die in Gnölbzig geborgte Sau die Einwohner von Strenznaundorf von den bösen Wikingern befreite und hunderte Zuschauer das Räuberspiel verfolgten.

Strenznaundorf/MZ - Was für eine Schweinerei! Kurz vor der großen Zurückeroberung von Strenznaundorf durch die Dorfbewohner beim traditionellen Räuberspiel am Pfingstsonntag hätte man denken können, die Besucher hätten sich im Ort vermacht. Und sind stattdessen ein paar Kilometer weiter beim Dreckschweinfest der Pfingstochsen im Mansfelder Land gelandet. Aber dem war nicht so. Denn nur der menschengroßen Sau Greta, die plötzlich aus dem Wald auftauchte, war es zu verdanken, dass die bösen Wikinger aus „Strenzsund“ vertrieben werden konnten.