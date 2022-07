Rätsel um Mühlenruine von Könnern

Peter Sander vor der Mühlenruine in Könnern: Bis zum Angriff Ende des Zweiten Weltkrieges war sie in Betrieb.

Könnern/MZ - Da helfen auch mitten in der brütenden Sommerhitze nur hochgebundene Schuhe, um sich den Weg zur alten Mühle am südlichen Stadtrand von Könnern zu bahnen. Meterhoch steht das Gestrüpp, als wolle es Eindringlinge von einem Besuch bei diesem eindrucksvollen Denkmal und zugleich Wahrzeichen Könnerns abhalten. Es braucht keine Lupe, um zu erkennen, dass diese einstige Mühle schon einige wirre Zeiten miterlebt hat. Metergroße Löcher klaffen in dem runden Bau. Das Dach ist ab. Von dem einstigen Mühlenrad fehlt seit Jahrzehnten jede Spur. Stattdessen häufen sich die Schmierereien an den Außenwänden.