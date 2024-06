Rätselhaftes Wetterphänomen Seltene Wolken über Könnern

Während die Region Bernburg am Dienstagabend anders als in anderen Teilen der Republik von einem schweren Unwetter verschont blieb, haben die Einwohner von Könnern ein rätselhaftes Wetterphänomen am Himmel erleben dürfen. Was genau dahintersteckt.