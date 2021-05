Radfahrer prallt gegen Poller am Markt in Bernburg

Der breite Poller am Markt in Bernburg wurde auch schon einmal von einem Autofahrer übersehen und beschädigt.

Bernburg - Ein völlig betrunkener Radfahrer ist am Mittwochabend gegen einen Poller vor der Fußgängerbrücke am Markt in Bernburg geprallt. Der 34-Jährige war ersten Ermittlungen zufolge die steil abfallende Wilhelmstraße in Richtung Talstadt hinuntergefahren und anschließend über die Brücke gerollt.

Am Ende der Brücke am Markt sei der Mann gegen 18.40 Uhr mit dem Rad gegen den Poller geprallt und habe sich überschlagen. Anschließend sei er auf dem Gehweg liegen geblieben und habe sich nicht mehr bewegt.

Zeugen informierten Polizei und Rettungsdienst. Als die Beamten eintrafen, sei der Radfahrer ansprechbar gewesen. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 3,19 Promille, was „zumindest ansatzweise den Unfall mit dem Poller“ erkläre, wie Polizeisprecher Marco Kopitz mitteilte.

Der Mann kam zur ärztlichen Behandlung ins Klinikum, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei nahm ein Ermittlungsverfahren auf. (mz)