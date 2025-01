Ein Mann mit einer Halloween-Maske verfolgte in Bernburg hartnäckig eine 24-Jährige. Ihr Bruder verprügelte den Vermummten in der Puschkinstraße.

Frau in Bernburg verfolgt: Mann mit Halloween-Maske von Bruder verprügelt

Bernburg. - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Mann mit einer Halloween-Maske in der Puschkinstraße in Bernburg verprügelt, wie die Polizei meldet.

Demnach bemerkte eine 24 Jahre alte Frau auf dem Heimweg, dass ein Mann mit Halloweenmaske ihr folgte. Aus Angst habe sie ihren 19 Jahre alten Bruder gerufen und sei schnellstmöglich nach Hause gelaufen, heißt es. Der Bruder habe den Maskierten schließlich in der Puschkinstraße gefunden.

Dort sei es einem Streit gekommen und der 19-Jährige habe den 37-jährigen Mann, der sich unter der Maske verbarg, in ein Gebüsch geschubst, so die Beamten weiter. Dabei habe er es aber nicht belassen - und gleich mehrfach auf den Bernburger eingetreten.

Der 37-Jährige wurde im Gesicht verletzt und ambulant behandelt.