Polizei findet Cannabisplantage in Calbe

Calbe/MZ - In einem Ortsteil von Calbe ist von der Polizei in den Abendstunden des Mittwochs voriger Woche eine professionelle Indoor-Cannabispantage entdeckt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Beamten eine Hinweis erhalten und daraufhin das größere Einfamilienhaus unter die Lupe genommen. Die Plantage war über mehrere Etagen des Hauses verbaut worden.

Während der Ermittlungsarbeiten tauchte eine Auto auf, dessen Fahrer offensichtlich vor den Polizisten fliehen wollte. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte das Auto gestoppt werden. In ihm wurden Beweismittel gefunden, welche auf eine Verbindung zum Tatort hindeuten.

Der albanische Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Eine Personenüberprüfung ergab weitere offene Haftbefehle aus dem Bundesgebiet. Das gesamte Equipment und die angebauten Pflanzen wurden nach einer umfangreichen Spurensicherung durch Kräfte des Landeskriminalamtes und des Polizeirevieres Salzlandkreis sichergestellt.

Aus logistischen Gründen wurden Kräfte des Technischen Hilfswerkes um Hilfe bei der Bergung und beim Abtransport gebeten. Insgesamt wurden zirka 1.000 Cannabispflanzen gefunden. Nach Einschätzung der Polizei hat die verbaute Elektro- und Belüftungstechnik einen Wert im fünfstelligen Euro-Bereich.

Gegen den albanischen Staatsangehörigen wurde durch das zuständige Amtsgericht ein Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.