Peter Pohl (links) wird heute Abend zur Weiberfastnacht auch selbst in die Bütt steigen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Könnern/MZ. - Der Funke muss sofort übergesprungen sein: Im Jahr 2022 war Peter Pohl zu zwei Veranstaltungen des Karneval Club Könnern (KCK) eingeladen und hatte sofort Feuer gefangen. „Musik mache ich zwar schon mein ganzes Leben, aber mit Karneval hatte ich bis dahin nichts am Hut“, erinnert sich der 67-Jährige. Doch die Prunksitzungen in Könnern haben ihn begeistert. Im Mai 2022 wurde er Mitglied des Karnevalvereins. Bei der bloßen Mitgliedschaft ist es nicht geblieben. Als der Verein im vergangenen Jahr vor der Frage stand, wer die Veranstaltung zur Weiberfastnacht organisiert, meldete sich Peter Pohl. „Schwarz und weiß“ hieß das Motto im Jahr 2023. Die Feier war ausverkauft und dauerte bis in die Nacht.