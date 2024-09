Gerlebogk/MZ. - Dieser Geruch weckt Erinnerungen: Dieser typische Duft von verbranntem Öl und einem Hauch Benzin, den jeder kennt, der in der DDR aufgewachsen ist. Dazu das unverwechselbare Geknatter des Zweitakters: Gleich mehrere Trabis sind bei der Oldtimer- und Traktorenschau am Samstag zum 19. Hoffest in Gerlebogk zu sehen - und sie alle fahren noch! Aber auch Wartburgs, VW und Audi älterer Baureihen sind hier zu erleben, dazu kommen alte Traktoren und Motorräder sowie ein historisches Feuerwehrauto aus dem Jahr 1963. Die Oldtimerschau ist jedes Jahr wieder ein Höhepunkt auf dem Hoffest auf dem Gelände der Gerlebogker Direktvermarktungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH. Rund 50 Fahrzeuge, schätzte Fleischermeister und Mit-Organisator Sascha Riegler, hätten sich an der Oldtimerschau beteiligt. Er selber hatte kaum Zeit, sich die alten Schmuckstücke anzuschauen, denn für ihn gab es tagsüber genug zu tun. Schließlich sollten sich die Besucher rundum wohlfühlen - und dazu gehörten auch Speisen und Getränke.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.