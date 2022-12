Nienburger stimmen sich Heiligabend auf das Fest ein

Nienburg/MZ - Es gehört schon fast zu Heiligabend wie das Weihnachtsfest selbst - die Einladung von Markus Bauer und Ronny Beier zum Glühweintrinken am Vormittag des 24. Dezember auf dem Nienburger Marktplatz. Entstanden sei die Idee vor 20 Jahren, im Jahr 2002, erinnert sich Markus Bauer. Mit einem gemütlichen Treffen unter der Pyramide sollte die Weihnachtszeit eingeläutet werden. Die Idee kam sehr gut an und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Am Heiligabend-Vormittag war der Marktplatz voller Menschen. Es wurde erzählt, gelacht, in Erinnerungen geschwelgt. „Genauso ist es gedacht“, sagt Ronny Beier, der sich ebenso wie Markus Bauer über die Resonanz gefreut hat. Nach einer Stunde hatten die Beiden schon rund 30 Liter Glühwein ausgeschenkt − und nebenbei noch Spenden für die Jugendarbeit des DRK gesammelt. Die Spendenbox war zum Schluss randvoll gefüllt. Sogar aus Norwegen haben die Markus Bauer und Ronny Beier Grüße entgegengenommen. Per Telefon. Von Raik Tietze, einem gebürtigen Altenburger, der jetzt im Trainerstab der norwegischen Taekwondo-Nationalmannschaft arbeitet.