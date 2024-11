Zwei Hängebauchschweine haben in den vergangenen Wochen für Aufsehen auf einem Feld nahe der Zuckerfabrik Könnern gesorgt. So gelang die Einfangaktion, doch es gibt weitere Tiere.

Könnern/MZ. - Das dürften Autofahrer rings um Könnern so noch nicht gesehen haben: Zwei Hängebauschweine auf dem Acker direkt an der vielbefahrenen Landstraße nahe der Zuckerfabrik, die genüsslich Grünzeug verputzten. So geschehen in der vergangenen Woche . Doch nun ist das Feld leer.