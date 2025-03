Neues Duales Studium an der Hochschule Anhalt in Bernburg verbindet Landwirtschaft und Verwaltung

Bernburg/MZ. - Landwirte arbeiten auf dem Acker und bauen Getreide an oder auf dem Bauernhof, wo sie Rinder und Schweine halten. So zumindest dürfte das Bild vieler aussehen, wenn sie an den Beruf des Landwirtes denken. Es gibt aber auch Bauern, die in Behörden arbeiten, etwa in den Ämtern für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt.