Michael Voland ist seit Juli als stellvertretender Direktor am Ameos-Klinikum in Bernburg im Amt.

Bernburg/MZ - Michael Voland startete im Juli als stellvertretender Krankenhausdirektor am Ameos Klinikum Bernburg. Voland bringt langjährige Berufserfahrung aus einem sächsischen Krankenhaus in unterschiedlichen Bereichen von der Pflege bis zur Leitungsfunktion in der Verwaltung mit, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Voland einen stellvertretenden Direktor gewinnen konnten, der so viel Erfahrung aus so unterschiedlichen Bereichen der Gesundheitsversorgung mitbringt“, sagt Stefan Fiedler, Krankenhausdirektor der Ameos Klinika Bernburg und Halberstadt.

Als examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Bachelor und Master für Management im Gesundheitswesen bringt Michael Voland umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in der Gesundheitswirtschaft mit und kennt aus eigenem Erleben die Abläufe und Strukturen im Krankenhaus.

„Das Gesundheitswesen, gerade im Krankenhaus, ist ein spannendes und dynamisches Arbeitsumfeld, das immer in Bewegung ist“, erzählt der 34-jährige Voland über seine Entscheidung für die Branche vor über 15 Jahren.

Er sei in Bernburg sehr herzlich von den Mitarbeitern begrüßt worden, berichtet Michael Voland über seinen Start. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden und der Klinikleitung bei den anstehenden Projekten, die uns die Herausforderungen im Gesundheitswesen stellen“, sagt Voland über sein neues Aufgabengebiet.

Der gebürtige Sachse und Vater von drei Kindern findet seinen Ausgleich vor allem bei Unternehmungen mit der Familie im Leipziger Seengebiet.