K+S setzt mit Investition auf noch mehr Sicherheit unter Tage in Bernburg.

Das neue Sanitätsfahrzeug unter Tage in Bernburg.

Bernburg/MZ. - Das Salzwerk Bernburg hat seinen neuen Sanitätskraftwagen (Sankra) für den untertägigen Einsatz feierlich in Betrieb genommen. Das neue Einsatzfahrzeug basiert auf dem Modell TGE des Herstellers MAN und wurde von der Bernburger Firma Zapp geliefert.

„Dieses Modell bietet eine große Bandbreite an Ausbau- und Aufbaumöglichkeiten und kann gezielt an die spezifischen Anforderungen im Bergbau angepasst werden“, erklärte Sebastian Zapp, einer der drei Geschäftsführer des Unternehmens. Die Firma Zapp ist bereits seit 2014 als zuverlässiger Partner für das Salzwerk Bernburg tätig. Neben Spezialfahrzeugen wie Abschiebefahrzeugen und Abrollkippern ist dies der erste Sanitätskraftwagen, den das Unternehmen an K+S ausgeliefert hat.

Den fachgerechten Innenausbau übernahm die Firma Sturm-Fahrzeugeinrichtungen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Fahrzeugausbauten, Betriebseinrichtungen, Sonderlösungen und Spezialzubehör. Der neue Sankra ersetzt eine in die Jahre gekommene G-Klasse aus dem Jahr 1993 und ist fortan in der Großgerätewerkstatt stationiert, um im Notfall schnell am Einsatzort zu sein.

Kosten: 135.000 Euro

Die Investition in das neue Fahrzeug beläuft sich auf rund 135.000 Euro. Das Fahrzeug bietet mehr Platz, ist als Reinraum konzipiert und verfügt über eine umfangreiche medizinische Ausstattung. Dazu gehören ein automatisierter externer Defibrillator (AED), ein TMR (Tactical Medical Mining Rescue) Rucksack, ein erweiterter Erste-Hilfe-Koffer, eine Absaugpumpe sowie Sauerstoffflaschen. Ein entscheidender Vorteil des neuen Sankras ist zudem die Möglichkeit, Patienten direkt im Fahrzeug medizinisch zu versorgen. In den kommenden Wochen werden alle Grubenmitarbeiter umfassend auf das neue Fahrzeug eingewiesen.

Mehr Arbeitssicherheit

Mit der Indienststellung des neuen Sanitätskraftwagens setzt das Salzwerk Bernburg nach eigenen Angaben ein starkes Zeichen für Arbeitssicherheit und schnelle medizinische Versorgung unter Tage. Dazu sagt Werkleiterin Dorothee Telaar: „Wir freuen uns, dass wir mit dem neuen Sanitätskraftwagen die medizinische Notfallversorgung unter Tage weiter verbessern. Dennoch hoffen wir natürlich, dass er so selten wie möglich zum Einsatz kommen muss. Unser Ziel bleibt es, durch Prävention und höchste Sicherheitsstandards Unfälle von vornherein zu vermeiden.“