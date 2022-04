Neuer Inhaber in der Karlstraße

Martin Fischer hat in Bernburg den Schlüsseldienst von Jürgen Sobotta übernommen.

Bernburg/MZ - Loslassen fällt nach drei Jahrzehnten im eigenen Betrieb nicht leicht. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Jürgen Sobotta seinen Schlüsselladen nur schweren Herzens an Martin Fischer übergibt. Dieser ist seit Jahresbeginn neuer Inhaber des Schlüsseldienstes an der Bernburger Karlstraße und freut sich auf die neue Herausforderung.